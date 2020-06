Polizei Homberg

POL-HR: Spangenberg-Elbersdorf: Brand einer Scheune - 80.000,- Euro Sachscahden

Homberg (ots)

Spangenberg-Elbersdorf Fahrlässige Brandstiftung an Scheune Brandzeit: 26.06.2020, 17:12 Uhr Eine zweistöckige Scheune in der Dorfstraße geriet am Freitagnachmittag in Brand, der Brand drohte auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von 80.000,- Euro. Ein Hausbewohner hatten den Brand bemerkt und umgehend die Feuerwehr verständig. Bei Eintreffen der der Polizei stand die Scheune bereits in Vollbrand und drohte auf das angrenzende Wohngebäude überzugreifen. Dies konnte von der Feuerwehr verhindert werden, an dem Wohnhaus entstand jedoch Sachschaden durch Ruß und Löschwasser. Die Scheune brannte komplett aus. Als Brandursache gehen die Ermittler derzeit von einer fahrlässigen Brandstiftung aus. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell