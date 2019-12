Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Erstmeldung: Tödlicher Unfall auf der A 7 in Richtung Süden; derzeit Vollsperrung

Kassel (ots)

Autobahn 7: Auf der A 7 ist es gegen 8:15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Lutterberg und Kassel-Nord in Fahrtrichtung Süden zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach den ersten Meldungen der am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal ist dort ein Kleintransporter aus noch unbekannten Gründen auf einen Lkw aufgefahren. Der Fahrer des Kleintransporters erlitt bei dem Zusammenstoß schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Die A 7 ist aufgrund des Unfalls in Richtung Süden aktuell voll gesperrt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Medienvertreter werden gebeten, bei einer Bildberichterstattung zu berücksichtigen, dass Angehörige des Verstorbenen noch nicht verständigt worden sind.

Wir berichten nach.

