Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zeugensuche nach dreistem Diebstahl im Fahrstuhl: Unbekannter entreißt 91-Jährigem die Tasche und flüchtet

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Zu einem dreisten Diebstahl kam es am gestrigen Montag, gegen 14:20 Uhr, in einem Hochhaus in der Unteren Königsstraße, Ecke Bremerstraße in Kassel. Ein Unbekannter hatte einem 91-Jährigen aus Kassel im Fahrstuhl plötzlich die Tasche mitsamt Ausweisen und Bargeld entrissen und anschließend, als die Tür aufging, die Flucht ergriffen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Dieb nicht mehr gefasst werden. Die Ermittler des Polizeireviers Mitte bitten nun um Hinweise auf den Täter. Er soll ca. 25 bis 35 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein, dunkle Haare und ein südländisches Äußeres haben.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

