Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Erstmeldung: Vollsperrung nach Unfall mit Gefahrgut-Lkw auf A 44 in Richtung Dortmund; kein Austritt von Gefahrgut

Kassel (ots)

Autobahn 44: Auf der A 44 in Fahrtrichtung Dortmund ist es zwischen den Anschlussstellen Breuna und Warburg zu einem Lkw-Auffahrunfall gekommen, an dem auch ein Gefahrguttransport beteiligt ist. Wie die kürzlich an der Unfallstelle rund zwei Kilometer vor der AS Warburg eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, ist die Feuerwehr bereits vor Ort und meldet soeben, dass kein Gefahrgut aus dem Lkw austritt. Aktuell ist die Autobahn in Richtung Dortmund voll gesperrt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Wir berichten nach.

