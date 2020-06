Polizei Homberg

POL-HR: Borken-Großenenglis: Sachschaden bei versuchtem Wohnungseinbruch

Homberg (ots)

Borken-Großenenglis Versuchter Einbruch in Wohnung und Schuppen Tatzeit: 24.06.2020, 17:00 Uhr bis 26.06.2020, 17:00 Uhr In der vergangenen Woche versuchten unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Friedlandstraße einzubrechen. Die Täter verursachten hierbei 200,- Euro Sachschaden. Die Täter begaben sich zu dem Mehrfamilienhaus und versuchten dort die Terrassentür zur Wohnung im ersten Obergeschoss aufzubrechen. Zudem versuchten die Täter noch einen verschlossenen Schuppen im Garten aufzubrechen. Beides gelang den Tätern nicht, sodass sie ohne Beute vom Tatort flohen. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell