Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 201009.3 Kiel: Mann mit offenem Haftbefehl geht zur Polizei

Kiel (ots)

Am Donnerstagnachmittag erschien ein 26-Jähriger auf dem 4. Polizeirevier Kiel, um seinen in Verwahrung genommen Wohnungsschlüssel abzuholen. In der Wohnung des Mannes, in Kiel-Gaarden, gab es zuvor einen polizeilichen Einsatz, bei dem der Schließzylinder der Wohnungstür mit Hilfe der Berufsfeuerwehr Kiel ausgetauscht werden musste. Die passenden Schlüssel zu dem neunen Zylinder nahmen Beamte des 4. Polizeireviers Kiel in Verwahrung, weil der Wohnungsnehmer zum Zeitpunkt des Einsatzes nicht zu Hause gewesen ist.

Die Polizisten offenbarten dem polizeilich bekannten Mann auf der Dienststelle, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl eines Amtsgerichts zur Verbüßung einer 43-tägigen Ersatzfreiheitstrafe vorlag. Der 26-Jährige konnte die Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstraße mit der Leistung einer Sofortzahlung bei einer Justizvollzugsanstalt abwenden.

Magnus Gille

