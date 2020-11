Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Unbekannter greift Paketzusteller an - Zeugenaufruf ++ Illegal Müll entsorgt ++ 17 Mal Handy am Steuer ++ Mobile Tankanlage gestohlen ++ Hoher Sachschaden ++ Fahranfängerin verletzt ++

Bild-Infos

Download

Landkreise Verden und OsterholzLandkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Unbekannter greift Paketzusteller an - Zeugenaufruf

Achim/Baden. Am Mittwochnachmittag hat ein unbekannter Täter einen Paketzusteller auf der Rotenburger Straße angegriffen. Der 18-jährige Mann befuhr gegen 14:40 Uhr mit einem Transporter der Firma Hermes die Rotenburger Straße, als sich plötzlich und unvermittelt der Unbekannte auf die Straße vor den Lieferwagen stellte. Nachdem der 18-jährige Fahrer stoppte, schlug und trat der Angreifer ohne ersichtlichen Grund auf diesen ein. Der Täter, ein etwa 170 cm großer Mann, bekleidet mit blauer Bomberjacke und Jeans, flüchtete nach der Attacke in unbekannte Richtung. Der 18-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und sucht nun nach dem unbekannten Täter sowie nach möglichen Zeugen der Tat. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Illegal Müll entsorgt (mit Foto)

Otterstedt. Ein unbekannter Täter hat zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmittag diversen Unrat auf dem Verbindungsweg zwischen Wallbrück der Straße Im Tal abgelegt. Der Umweltfrevel entsorgte unter anderem einen Kühlschrank, einen Autositz, Lampenschirme sowie ein Einrad. Die Polizeistation Ottersberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu den Tätern werden unter Telefon 04205/315810 entgegengenommen.

17 Mal Handy am Steuer

Landkreis Verden. Am Donnerstag führten Beamte der Polizei Verden Verkehrskontrollen durch, um einer Hauptunfallursache entgegenzuwirken: Ablenkung im Straßenverkehr. Allein in den Vormittagsstunden ertappten die Kontrolleure in Verden, Langwedel und Dörverden 17 Autofahrer, die während der Fahrt ein Smartphone in der Hand hielten. Sie erwartet nun allesamt ein Bußgeld in Höhe von jeweils 100 Euro zuzüglich Gebühren sowie 1 Punkt in der sogenannten Verkehrssünderdatei. Da die Polizei immer wieder Unfälle registrieren muss, bei denen Verkehrsteilnehmer aus scheinbar unerklärlichen Gründen zum Beispiel ungebremst auf den Vordermann auffahren oder in Kurven einfach geradeaus fahren, wird die Polizeiinspektion Verden/Osterholz Ablenkungskontrollen wie am Donnerstag wiederholen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Mobile Tankanlage gestohlen

Schwanewede. Von einer Baustelle an der Hauptstraße (K1) haben unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch eine mobile Tankanlage entwendet. Die Anlage vom Hersteller Rietberg hatte ein Fassungsvermögen von 950 Liter und befand sich nahe des Kindergartens Löhnhorst. Zum Tatzeitpunkt befanden sich noch mehrere Hundert Liter Diesel in der Anlage. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04209/918650 bei der Polizeistation Schwanewede zu melden.

Hoher Sachschaden

Worpswede/Neu St. Jürgen. Auf der Neu Sankt Jürgener Straße (L153) kollidierten am Mittwoch gegen 7 Uhr zwei Pkw. Ein 47-jähriger BMW-Fahrer befuhr zunächst die Teufelsmoorstraße und überquerte von hier die Neu Sankt Jürgener Straße in Richtung Am Gewerbepark. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines auf der L153 herannahenden 56-jährigen Opel-Fahrers, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Dadurch wurden die Fahrzeuge erheblich beschädigt, der Gesamtschaden beträgt Schätzungen zufolge rund 16.000 Euro. Der Opel musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Fahranfängerin verletzt

Worpswede. Bei einem Verkehrsunfall auf dem Kreiendamm erlitt eine Fahranfängerin am Mittwoch kurz nach 20 Uhr leichte Verletzungen. Die 18-jährige Audi-Fahrerin befuhr den Neu Bergedorfer Damm in Richtung Kreiendamm. Kurz hinter dem Kreuzungsbereich kam die Frau nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Am Pkw, der abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Helge Cassens

Telefon: 04231/806-107

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell