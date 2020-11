POL-VER: ++ Handydieb im Bürgerpark - Zeugenaufruf ++ Diebe entwenden Geld ++ 25-Jährige leicht verletzt ++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Handydieb im Bürgerpark - Zeugenaufruf

Verden. Nach einem dreisten Handydiebstahl sucht die Polizei Verden nach möglichen Zeugen des Vorfalls, der sich am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr im Bürgerpark ereignet hat. Eine 24-jährige Frau war hier zu Fuß unterwegs, als sich von hinten ein unbekannter Mann näherte. Dieser nahm der Frau das Telefon aus der Hand und lief davon. Die Geschädigte erstattete daraufhin Anzeige wegen Diebstahls bei der Polizei Verden. Mögliche Zeugen, die den Vorfall oder einen verdächtigen Mann im Bürgerpark gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

Diebe entwenden Geld

Verden. Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Dienstag in das Busunternehmen an der Moorstraße eingebrochen. Hier durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertgegenständen. Letztlich fanden sie Bargeld, mit dem sie unerkannt flüchteten. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

25-Jährige leicht verletzt

Verden/Groß Hutbergen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Thedinghauser Straße (L203) wurde am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr eine 25-jährige Renault-Fahrerin leicht verletzt. Die Frau bog nach links auf einen Parkplatz ab, ohne einen entgegenkommenden, in Richtung Verden fahrenden Skoda durchzulassen, an dessen Lenker eine 39-jährige Frau saß. Beide Autos waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Bergung der Autos musste die L203 kurzzeitig voll gesperrt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

