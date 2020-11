POL-VER: ++ Zigarettenautomat aufgebrochen ++ Treckerfahrer gesucht ++ Autoteile entwendet ++ Illegal Müll entsorgt ++ Aus Unachtsamkeit aufgefahren ++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Zigarettenautomat aufgebrochen

Kirchlinteln/Kükenmoor. Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Montag einen Zigarettenautomaten an der Kükenmoorer Dorfstraße Ecke Kriegerdenkmal gewaltsam geöffnet. Aus dem Automaten entwendeten sie sodann sämtliche Zigarettenschachteln sowie Bargeld. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04236/943370 bei der Polizeistation Kirchlinteln zu melden.

Treckerfahrer gesucht

Blender. Die Polizeistation Thedinghausen sucht nach dem Fahrer eines Treckers, der am Montag gegen 11:30 Uhr mit angekoppeltem Anhänger auf der Straße In der Marsch (L203) unterwegs war. Während der Fahrt in Richtung Blender löste sich in Höhe der Straße Am Deich eine Klappe des Anhängers, die folglich gegen den Außenspiegel eines entgegenkommenden Autos prallte, in dem ein 49-Jähriger am Steuer saß. Der Mann blieb unverletzt, es entstand jedoch Sachschaden am Pkw. Der Fahrer des Traktors dürfte den Vorfall nicht bemerkt haben, daher fuhr er weiter. Er sowie mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04204/914380 bei der Polizeistation Thedinghausen zu melden.

Illegal Müll entsorgt

Oyten. Auf dem Wirtschaftsweg zwischen dem Bultensee und dem Behlingsee haben unbekannte Täter rund einen Kubikmeter Abfall illegal entsorgt. Die krebserregenden Asbestwellplatten wurden am Montag entdeckt, woraufhin die Polizeistation Oyten ein Strafverfahren einleitete. Die Täter haben den gefährlichen Abfall verpackt in einem blauen Sack transportiert und abgelegt. Dafür dürften sie ein Fahrzeug, möglicherweise mit Anhänger, benutzt haben. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04207/911060 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Autoteile entwendet

Schwanewede. In der Nacht auf Montag haben es unbekannte Täter auf Autoteile der Marke BMW abgesehen. Sie schlugen eine Seitenscheibe eines BMW ein, der in einem Carport an der Sandfurther Straße abgestellt war. Im Innenraum demontierten sie das Lenkrad und das Navigationsgerät. Anschließend flohen die Diebe mit ihrer Beute unerkannt. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Osterholz unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Hambergen. Zu einem Auffahrunfall kam es am Montag gegen 16:30 Uhr auf der Bremer Straße (B74). Ein 52-jähriger VW-Fahrer war unachtsam und fuhr in Höhe der Einmündung Heilsdorfer Straße auf einen vor ihm verkehrsbedingt abbremsenden 34-Jährigen auf, der ebenfalls mit einem VW unterwegs war. Durch die Kollision wurde im vorderen Wagen eine 66-jährige Frau leicht verletzt, zwei Kinder (4 und 1 Jahre alt) galten ebenfalls als leicht verletzt. Der entstandene Schaden beträgt Schätzungen zufolge rund 5000 Euro.

