Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Unfall in Völkersen - 81-Jährige schwer verletzt

Landkreis VerdenLandkreis Verden (ots)

Langwedel/Völkersen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Ottersberger Straße (L155) wurde am Montagvormittag kurz nach 11 Uhr eine 81-jährige Renault-Fahrerin schwer verletzt. Die Frau war mit ihrem Pkw aus Posthausen kommend in Richtung Völkersen unterwegs, als sie alleinbeteiligt und aus ungeklärter Ursache nahe des Ortseingangs Völkersen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen prallte gegen eine gemauerte Gartenbegrenzung und überschlug sich in der Folge. Auf der Beifahrerseite liegen kam der Wagen letztlich im Vorgarten zum Liegen. Die Feuerwehr befreite die Frau aus ihrem Pkw, anschließend wurde sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Der Gesamtschaden beträgt rund 7000 Euro.

