Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Polizei sucht dringend Zeugen zu einem Unfall mit flüchtigem Verursacher im Bereich Nordring/Drachenloch (15.10.2020)

VS-Villingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, gegen 13.30 Uhr, im Bereich der Abzweigung Drachenloch auf dem Villinger Nordring ereignet hat und bei welchem der Unfallverursacher mit einem weißen Auto davongefahren ist, sucht die Polizei Villingen dringend Zeugen.

Zum Unfallzeitpunkt wollte eine Golf-Fahrerin an der mit einer Ampelanlage geregelten Kreuzung von der Straße Drachenloch nach rechts auf den Nordring in Richtung Villingen abbiegen. Nachdem die Ampel für die Golf-Fahrerin und auch für eine ihr nachfolgende BMW-Fahrerin "Grün" zeigte, fuhr die Frau im Golf in die Kreuzung ein. Just in diesem Moment kam von links aus Richtung Schwenningen ein weißes Auto, dessen Fahrer - ungeachtet der auf "Rot" stehenden Ampel - die Kreuzung in Richtung Villingen überquerte. Die Golf-Fahrerin leitete sofort eine Vollbremsung ein, um nicht mit dem weißen Auto zusammenzustoßen. Der nachfolgenden BMW-Fahrerin reichte es jedoch nicht mehr. Diese prallte mit dem BMW in das Heck des plötzlich haltenden Golfs. Hierbei entstand an beiden Wagen Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Ohne sich um den gerade verursachten Unfall zu kümmern, fuhr der Unbekannte mit dem weißen Auto in Richtung Villingen davon. Die Polizei Villingen hat nun entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder näherer Angaben zu dem weißen Auto machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen (07721 601-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell