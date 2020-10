Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald) Radfahrer nach Unfall im Kreisverkehr Bärenplatz leicht verletzt (15.10.2020)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Bei einem Unfall, der sich am Donnerstagabend, gegen 17.50 Uhr, im Kreisverkehr Bärenplatz ereignet hat, ist ein 39-jähriger Radfahrer leicht verletzt worden. In den frühen Abendstunden fuhr ein 54-jähriger Mann mit einem BMW in den Kreisverkehr ein, ohne auf den Radler zu achten, der sich bereits mit einem Rennrad im Kreisverkehr befand. Beim folgenden Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Eintreffende Rettungskräfte brachten den 39-Jährigen zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum. Durch die Kollision war an den beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von knapp 3000 Euro entstanden.

