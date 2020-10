Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unfall fordert 14.000 Euro Schaden (15.10.2020)

VS-Schwenningen (ots)

Rund 14.000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos hat ein Verkehrsunfall gefordert, der am Donnerstagnachmittag, gegen 14 Uhr, auf der Kreuzung Enzstraße, Rietenstraße und Dickenhardstraße passiert ist. Eine 39-jährige Fahrerin eines Skoda Leons war auf der Dickenhardstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links auf die Rietenstraße abbiegen. Hierbei achtete die Frau nicht auf einen Fiat Spider, dessen Fahrer - von der Enzstraße kommend - die Kreuzung geradeaus in Richtung Dickenhardstraße überqueren wollte. Bei dem folgenden Zusammenstoß der beiden Wagen wurden keine Personen verletzt.

