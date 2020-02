Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebstähle aus Autos

Mönchengladbach (ots)

Mehrere Fälle von Diebstählen aus Autos sind der Polizei angezeigt worden.

In Heyden an der Odenkirchener Straße beobachtete am Mittwoch, 5. Februar, gegen 20.30 Uhr eine Zeugin drei Jugendliche, die schnell wegliefen und ihr verdächtig vorkamen. Dann entdeckte sie zwei Pkw mit eingeschlagenen Seitenscheiben. Zur Beute gehörten in diesen Fällen ein Navigationsgerät sowie Brillen und Schlüssel. Die Jugendlichen sollen zwischen 14 und 16 Jahre alt sein; einer von ihnen wirkte etwas kräftiger.

Zwei weitere Tatorte lagen in Mülfort an der Realschulstraße (Tatzeit: Dienstag, 4. Februar, zwischen 22.10 und 22.20 Uhr; Beute: Lasermessgerät) und in Hardterbroich-Pesch an der Lürriper Straße (Tatzeit: Mittwoch, 5. Februar, zwischen 13 und 16 Uhr; Beute: Portemonnaie, Jacke und Rucksack).

Außerdem gab es eine zersplitterte Autoscheibe in Mülfort am Backeshof. Bei dieser Tat, begangen am Mittwoch zwischen 18.10 und 19.45 Uhr, wurde aber nach ersten Feststellungen nichts entwendet.

Für alle Fälle gilt: Wer Verdächtiges beobachtet hat, sollte sich unter der Rufnummer 02161-290 bei der Polizei Mönchengladbach melden. (ds)

