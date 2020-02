Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei zeigt vorsorglich Präsenz im Berufskolleg Platz der Republik

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach ist an diesem Donnerstag, 6. Februar, im Berufskolleg Platz der Republik vor Ort.

Wie von der Schulleitung in einem Schreiben an Schülerschaft, Erziehungsberechtigte und Ausbildungsbetriebe artikuliert, liegt die Ankündigung einer Gefahrenlage in der Schule für diesen Tag vor.

Die Polizei geht nach Abschätzung aller Umstände nicht von einer konkreten Gefahrenlage aus, sie zeigt aber vorsorglich in der Schule Präsenz, damit der laufende Unterrichtsbetrieb störungsfrei aufrechterhalten werden kann.

Die Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.

Hinweise zum möglichen Verfasser der Androhung werden unter der Rufnummer 02161-290 entgegengenommen. (ds)

