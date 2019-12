Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Steinfurter Straße

Einbrecher scheitern

Coesfeld (ots)

An dem Schloss einer Haustür scheiterten Einbrecher am Samstag im Zeitraum von 13 Uhr bis kurz nach Mitternacht. Die Bewohner stellten bei ihrer Heimkehr Hebelspuren an der Tür fest. Die Einbrecher gelangten nicht in das Gebäude. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

