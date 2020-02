Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Overbergplatz/Einbruch in Eiscafé

Coesfeld (ots)

Durch das Aufhebeln einer Tür sind Unbekannte in ein Eiscafe am Overbergplatz eingebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwochabend (5.2.20, 20 Uhr) und Donnerstagmorgen (6.2.20, 9.30 Uhr). Die Täter nahmen Bargeld mit. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter 02594-7930 entgegen.

