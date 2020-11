Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressenachmeldung der PI Verden/Osterholz vom 8.11.20

LK VerdenLK Verden (ots)

Landkreis Verden

Oyten

Reitunfall

Am 08.11.2020, 13.43 Uhr, stürzte eine 33 jährige Reiterin aus Achim auf einem Wirtschaftsweg aus Richtung der Marie-Curie-Straße gesehen von ihrem Pferd. Dabei verletzte sie sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr besteht nicht.

Verden

Brand

Am Sonntag kam es nachmittags vermutlich infolge Unachtsamkeit in Verden zum Brand zweier an einem Haus abgestellten Mülleimer. Die Feuerwehr löschte den Brand ab. Es entstand leichter Rußschaden am Haus, das weiterhin bewohnbar ist. Verletzt wurde niemand. Schaden ca. 2000 Euro

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

- Wache -



Telefon: 04231/806-212

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell