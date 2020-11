POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis VErden/Osterholz

Bereich Verden:

Auto überschlägt sich beim Verkehrsunfall

Dörverden: Am Freitag, den 06.11.2020, gegen 17:45 Uhr kam es auf der K14 in Richtung Hülsen zu einem Auffahrunfall. Die 59 jährige Fahrzeugführerin eines Citroen übersah den vor ihr langsam fahrenden Traktor, fuhr auf diesen auf und überschlug sich infolgedessen. An dem Pkw entstand hoher Sachschaden. Die Fahrzeugführerin wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ca. 16000 Euro.

Bereich Achim:

Versuchter Diebstahl

Achim: Am Freitagnachmittag betrat ein bislang unbekannter Täter ein Elektronikgeschäft in der Obernstraße in Achim und versuchte die hinter dem Verkaufstresen befindliche Geldkassette zu entwenden. Der Geschäftsinhaber wurde darauf aufmerksam, woraufhin der unbekannte männliche Täter flüchtete und in einen PKW mit ausländischem Kennzeichen stieg. Bei Hinweisen bitte die Polizei in Achim unter der Telefonnummer 04202/996-0 informieren.

Diebstahl aus Zigarettenautomaten

Oyten: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter gewaltsam einen Zigarettenautomaten in der Straße Am Berg in Oyten auf. Es wurden das Münzgeld und die Tabakwaren entwendet. Bei Hinweisen bitte die Polizei in Oyten unter der Telefonnummer 04207/9116-0 informieren.

Diebstahl von technischen Bauteilen aus Landmaschinen

Ottersberg: Am frühen Freitagmorgen ist es in Quelkhorn auf dem Stellplatz eines Landwirtschaftsbetriebes zu Diebstählen aus mehreren Landmaschinen gekommen. Die bislang unbekannten Täter entwendeten aus den Fahrerkabinen der Maschinen die technischen Gerätschaften. Durch einen Mitarbeiter des Betriebes konnten mehrere Täter noch auf dem Betriebsgelände gesehen werden, welche daraufhin mit einem PKW flüchteten. Durch die hinzugerufene Polizei konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden. Es entstand ein Schaden von ca. 30000 Euro. Bei Hinweisen bitte die Polizei in Achim unter der Telefonnummer 04202/996-0 kontaktieren.

Bereich Osterholz:

Illegale Müllentsorgung

Osterholz-Scharmbeck: Am Freitagnachmittag werden am Grundstück der Kläranlage in Lintel 12 Blockbatterien aufgefunden, welche illegal entsorgt worden sind. Wer verdächtige Personen beobachtet hat, wird gebeten sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter der Telefonnummer 04791-3070 zu melden.

