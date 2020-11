POL-VER: ++ Heckscheibe eingeschlagen ++ Elfjähriger leicht verletzt ++ Linie 4: Haltestellen-Scheiben zerstört ++ Nach Unfall geflohen ++ Bei Unfall verletzt ++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Heckscheibe eingeschlagen

Oyten/Sagehorn. Auf dem Parkplatz des Bahnhofs Sagehorn an der Straße Zum Bahnhof ist im Laufe des Donnerstags die Heckscheibe eines dort geparkten Autos eingeschlagen worden. Ob die Täter etwas aus dem Volvo entwendeten, ist bislang unklar. Sicher ist, dass durch die Tat ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstanden ist. Die Polizeistation Oyten hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04207/911060 zu melden.

Elfjähriger leicht verletzt

Ottersberg. Auf der Langen Straße (L154) wurde am Donnerstagmittag gegen 13:30 Uhr ein elfjähriger Junge von einem Auto erfasst und leicht verletzt. Das Kind war nach bisherigem Stand der Ermittlungen in Höhe der Einmündung "Am Vie" hinter einem verkehrsbedingt wartenden Bus unvermittelt auf die Fahrbahn getreten. Hier wurde der Junge von einem herannahenden VW erfasst, in dem eine 49-jährige Frau am Steuer saß, die in Richtung Grüne Straße unterwegs war. Diese konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei der Kollision erlitt der Junge leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Linie 4: Haltestellen-Scheiben zerstört

Lilienthal. Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Donnerstag an der Falkenberger Landstraße gleich drei Haltestellenverglasungen der Linie 4 zerstört. Auf unbekannte Art und Weise ließen sie das Glas der Haltestelle Timkenweg Richtung Falkenberger Kreisel sowie der Haltestelle Schoofmoor in beiden Richtungen zerbersten. Der Sachschaden liegt Schätzungen zufolge im vierstelligen Bereich. Die Polizeistation Lilienthal hat die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise werden unter Telefon 04298/465660 entgegengenommen.

Nach Unfall geflohen

Schwanewede. Hohen Sachschaden hat am Donnerstag gegen 11 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz der Heideschule verursacht. Der Unbekannte kollidierte beim Ein- oder Ausparken mit einem hier abgestellten Citroen und verursachte so einen Schaden von rund 3.000 Euro. Anschließend flüchteten der Fahrer unerkannt vom Unfallort. Die Polizeistation Schwanewede ermittelt nun wegen Unfallflucht. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04292/811740 entgegen.

Bei Unfall verletzt

Osterholz-Scharmbeck/Pennigbüttel. Bei einem Verkehrsunfall auf der Pennigbütteler Straße wurde am Donnerstag gegen 18 Uhr eine Person leicht verletzt. Eine 21-jährige VW-Fahrerin war unachtsam und fuhr auf einen vor ihr verkehrsbedingt wartenden 44-jährigen Mercedes-Fahrer auf. Der Mann erlitt durch die Wucht des Aufpralls leichte Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Der Gesamtschaden an den Autos beträgt rund 10.000 Euro. Die Unfallverursacherin muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

