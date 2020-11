Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Unerlaubte Abfallentsorgung

LK Osterholz

Unerlaubte Abfallentsorgung Ritterhude. In einem Feldweg am Ihlpohler Sportplatz wurden mehrere Kanister mit Altöl entsorgt. Festgestellt wurde das am Dienstagnachmittag von einem Passanten. Drei Körbe mit insgesamt über 25 Kanistern standen neben dem Weg an einem Gebüsch. Ein Strafverfahren wurde von Seiten der Polizei eingeleitet und mögliche Zeugen, die Hinweise zum Verursacher oder der Herkunft der Kanister geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Ritterhude unter der Telefonnr.: 04292-811740 zu melden. (Ein Foto befindet sich in der Anlage)

