POL-VER: Polizei sucht Zeugen für Aufbrüche von Zigarettenautomaten, Rauchentwicklung in Küche, Betrunkener verursacht Unfall und flüchtet,Zwei Jugendliche bei Unfall verletzt,

Polizei sucht Zeugen für Aufbrüche von Zigarettenautomaten Völkersen. Zwei Zigarettenautomaten sind am Wochenende in Völkersen von bislang unbekannten Tätern aufgebrochen worden. Vermutlich von Freitag auf Samstag wurde sowohl ein Automat an der Völkerser Landstraße Höhe der Hausnummer 70, als auch im Eichenweg Ecke Lärchenweg gewaltsam geöffnet. Über die genaue Schadenshöhe, die durch die Diebstähle entstanden ist, kann noch keine Angabe gemacht werden. Die Polizei bittet Personen, die Angaben zum Tathergang machen können, sich bei der Polizeistation Langwedel unter der Tel.: 04232- 934910 zu melden.

Rauchentwicklung in Küche Ottersberg. Einen Einsatz von Rettungskräften verursachte am Sonntagmorgen ein auf dem Herd vergessener Topf mit Essen. In der Großen Straße kam es deswegen gegen 8 Uhr zu starker Rauchentwicklung in der Küche eines Mehrfamilienhauses. Zwei Bewohner werden durch die Rauchgase leicht verletzt und müssen in einem Krankenhaus behandelt werden. Glück im Unglück war, dass kein Schaden an der Wohnung entstanden ist.

Betrunkener verursacht Unfall und flüchtet Riede. Sonntagnachmittag versuchte ein 36-Jähriger nach einem selbst verschuldeten Verkehrsunfall zu Fuß zu flüchten. Der Mann war gegen 17:30 Uhr mit seinem PKW auf dem Querdamm von der Straße abgekommen, hatte dann einen Baum touchiert und war am Ende im Graben zum Stehen gekommen. Grund für den Unfall dürfte seine Alkoholisierung gewesen sein. Polizeibeamte des PK Achim konnten Mann auf seiner Flucht stellen. Ein Strafverfahren wird nun auf den Unfallverursacher zukommen.

Zwei Jugendliche bei Unfall verletzt Thedinghausen. Ein Verkehrsunfall bei dem zwei Jugendliche leicht verletzt wurden, ereignete sich am Sonntag auf der Westerwischer Straße in Thedinghausen. Der 17-jährige Fahrer eines Rollers übersah aufgrund der Sichtverhältnisse einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand laufenden 16-Jährigen. Beide Jungs wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

