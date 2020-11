POL-VER: Pressemeldung PI Verden/Osterholz, Sonntag, 01.11.2020

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Vollsperrung durch Ölspur 31.10.2020, 11.40 Uhr - 15.55 Uhr BAB 27, RF Bremen, zw. AS Walsrode-West und Verden-Ost Kirchlinteln. Am Samstag, gegen 11.40 Uhr, befuhr ein 59-Jähriger aus Celle die A27 in Richtung Bremen. Zwischen den Anschlussstellen Walsrode-West und Verden-Ost hatte sein Pkw einen Motorschaden, woraufhin sein Fahrzeug über 1,5 Kilometer das komplette Motoröl verlor. Die Fahrbahn wurde hierdurch sehr rutschig, so dass eine Vollsperrung eingerichtet werden musste. Zwei Reinigungsfahrzeuge erschienen zusammen mit der zuständigen Autobahnmeisterei vor Ort. Die Fahrbahn konnte gegen 15.55 Uhr wieder freigegeben werde. Der havarierte Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen von der Autobahn entfernt. Es kam nur zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen ohne längere Staubildungen.

Vandalismus in Worpswede Worpswede - In der Nacht auf Samstag kam es in der Bergstraße in Worpswede zu mehreren Sachbeschädigungen. Zunächst wurde die Polizei darüber informiert, dass die Fensterscheibe der Touristen-Information zerstört worden sei. Im weiteren Verlauf der Bergstraße stellten die Polizeibeamten dann weitere Beschädigungen fest. Unter anderem wurden zwei im Boden verankerte Blumentöpfe aus dem Boden gerissen und diverse Pflanzen zerstört. Weitere Sachbeschädigungen wurden nicht festgestellt, sind aber wahrscheinlich. Zeugen, die Angaben zu den Verursachern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Worpswede unter der Telefonnummer 04792/95679-0 in Verbindung zu setzen.

Jugendliche begehen Hausfriedensbruch Ritterhude - Am Samstagabend stellte eine Zivilstreife der Polizei gegen 18:20 Uhr in Ritterhude, Moormannskamp mehrere Minderjährige fest, die sich zuvor u.a. auf dem Dach einer Garage des dortigen Schulgeländes befunden haben. Diese flüchteten zunächst, konnten jedoch von den Polizeibeamten eingefangen werden. Die Minderjährigen wurden den Erziehungsberechtigten übergeben. Ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch wurde eingeleitet.

Betrunkene Pkw-Fahrerin Lilienthal - Gegen 02:50 Uhr kontrollierten die Polizeibeamten auf der Falkenberger Landstraße in Lilienthal eine 39-jährige Frau aus Bremen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Vor Ort wurde daraufhin ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher zu einem Wert von über 1,6 Promille führte. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln Oyten - In der Nacht zum 01.11.2020 gegen 00:15 Uhr wird der 25. Jährige Betroffene im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Achim angetroffen und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle kann bei dem Betroffenen eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln (THC und Kokain durch einen Drogenvortest) festgestellt werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt und Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahren unter berauschenden Mitteln wurden eingeleitet.

