Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Aktuell: Aktionsgruppe protestiert in Brundorf

Landkreis OsterholzLandkreis Osterholz (ots)

Schwanewede. Seit 10 Uhr am heutigen Sonntag protestiert die Aktionsgruppe LSV (Land schafft Verbindung) vor dem Zentrallager eines Discountunternehmens an der Lise-Meitner-Straße in Brundorf. Derzeit befindet sich eine zweistellige Anzahl landwirtschaftlicher Fahrzeuge vor dem Lager. Anlass für den genehmigten Protest sind unter anderem aktuelle Entscheidungen in der Agrarpolitik sowie die Auswirkungen auf das Preisgeschehen im Handel. Beamte des Polizeikommissariats Osterholz sind vor Ort. Nennenswerte Störungen des Straßenverkehrs werden nicht erwartet. Hinsichtlich der Pandemie-Situation liegt ein Hygienekonzept vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Helge Cassens

Telefon: 04231/806-107

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell