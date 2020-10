Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall in Heimbach-Weis

Zeugenaufruf

Neuwied (ots)

Am Montag, den 19.10.20 kam es gegen 10:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Heimbach-Weis. Dabei beabsichtigte eine Verkehrsteilnehmerin vom Parkplatz vor der örtlichen Sparkassen-Filiale, auf die Hauptstraße aufzufahren. Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit einem weiteren Pkw, der zuvor mehrere haltende Fahrzeuge überholt hatte und nun wieder einscheren wollte. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können, sich bei der Polizeiinspektion Neuwied zu melden.

