Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf- Farbschmierereien in der Innenstadt

Betzdorf (ots)

Im Zeitraum 16.10.2020, 02.00 bis 06:00 Uhr wurden in verschiedenen Straßenzügen in der Betzdorfer Altstadt, Bereich Viktoriastraße, Bahnhofstraße, Moltkestraße eine Reihe von Sachbeschädigungen durch Graffiti angezeigt. Der/die bisher unbekannten Täter zogen dabei durch den Stadtbereich und beschmierten wahllos Hauswände, Unterführungen, Straßenlaternen, Verkehrszeichen und Stromkästen mit Farbe. Es entstand noch nicht zu beziffernder Sachschaden. Hinweise auf den/die Täter an die Polizeiinspektion Betzdorf.

