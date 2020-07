Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Mit Motorrad gestürzt

Zell am Harmersbach (ots)

Der Sturz eines 23 Jahre alten Motorradfahrers rief am Donnerstagabend Rettungskräfte und Beamte des Polizeireviers Haslach auf den Plan. Der junge Mann war kurz vor 21 Uhr auf der Unterentersbacher Straße in Richtung Steinach unterwegs, als er die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Mit leichten Verletzungen wurde der Zweiradfahrer zur Untersuchung in das Klinikum nach Offenburg gebracht. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

/ma

