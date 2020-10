Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl

Rengsdorf (ots)

Am 19.10.2020, in der Zeit von 09:45 Uhr - 12:15 Uhr entwendeten in Rengsdorf, Schalltorstraße unbekannte Täter die amtlichen Kennzeichen eines dort abgestellten PKW, Marke Mitsubishi, Farbe rot.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, insbesondere verdächtige Fahrzeuge oder Personen, bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

