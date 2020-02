Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200219.3 Nordhastedt: Erneuter Einbruch bei der Feuerwehr

Nordhastedt (ots)

Nachdem es bereits in der Nacht zum 1. Februar 2020 zu einem Einbruch in das Feuerwehrgerätehaus in Nordhastedt gekommen ist, suchten Einbrecher das Objekt erneut heim und machten einige Beute.

In der Nacht zu heute begaben sich Unbekannte zu dem Feuerwehrhaus in der Kirchhofstraße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Aus einem der dort abgestellten Einsatzfahrzeuge stahlen sie hochwertige Akkus und Ladegeräte und verließen das Objekt mitsamt ihrer Beute vermutlich über die Zugangstore. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 750 Euro, der Wert des Stehlguts liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell