Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200218.5 Itzehoe: Zeugen nach versuchtem Diebstahl gesucht

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu heute hat ein Radfahrer in Itzehoe versucht, im Vorbeifahren einer Frau eine Tasche zu stehlen. Das Vorhaben scheiterte, die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Um 01.30 Uhr war die Anzeigende auf dem rechten Gehweg der Kaiserstraße aus Richtung der Fehrsstraße kommend unterwegs. Als sie sich in Höhe der Hausnummer 13 befand, näherte sich ihr von hinten ein Radfahrer, der im Vorbeifahren nach der Tasche der 41-Jährigen griff. Die Geschädigte schlug darauf mit einem Schlüsselbund nach dem Unbekannten, der sofort von ihr abließ, sich in Richtung Große Paaschburg entfernte und nach rechts in Richtung Innenstadt bog. Rund 15 Minuten später alarmierte die Itzehoerin die Polizei - eine Fahndung nach dem Täter verlief leider ergebnislos.

Das Opfer beschrieb den Radfahrer als dunkelhäutig, schlank und etwa 30 Jahre alt. Er besaß dichtes, krauses, mittellanges Haar, das vom Kopf abstand. Der Mann war mit einem Damenfahrrad unterwegs. Wer Hinweise auf den Beschriebenen geben kann, sollte sich bei der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

