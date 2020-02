Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200218.2 Büsum: Einbruch in Spielhalle

Büsum (ots)

In der Nacht zu heute ist ein Einbrecher in eine Spielhalle in Büsum eingestiegen. Beute machte der Unbekannte offensichtlich keine - die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 03.30 Uhr drang der Täter gewaltsam über ein Fenster in die Spielhalle Am Hafen ein. Dabei löste er den Einbruchalarm aus und rief damit die Polizei auf den Plan. Als Streifen nur wenig später den Einsatzort erreichten, war der Eindringling bereits verschwunden. Beute hatte er keine gemacht, hinterließ allerdings einen Sachschaden in Höhe von 600 Euro.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich mit der Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

