Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf- Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw

Betzdorf (ots)

Im Zeitraum 16.10. bis 19.10.2020, hatte eine 57-jährige Fahrzeugführerin ihren Pkw VW Polo im Bereich der Park and Ride-Anlage in Betzdorf abgestellt. Als sie am 19.10.2020, gegen 19.00 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte stellte sie fest, dass der linke Außenspiegel abgerissen wurde. Ein bisher unbekannter Täter, beschädigte das abgestellte Fahrzeug im Bereich des Parkdecks. Es entstand Sachschaden von etwa 250EUR. Hinweise nimmt die Polizei Betzdorf entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz

Polizeiinspektion Betzdorf (Sieg)

PHK Frank Reifenrath



Telefon: 02741-926146

pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell