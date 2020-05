Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Von Fahrbahn abgekommen

Vogelsbergkreis (ots)

Herbstein - Am Donnerstag (21.05.), gegen 10 Uhr, befuhr eine 35-jährige Frau mit ihrem weißen Toyota AJ1 die Landesstraße von Blankenau kommend in Richtung Stockhausen. Aus bislang unbekannter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf den Rädern stehend auf einer Grünfläche zum Stillstand. Bei dem Unfall verletzte sich die Fahrerin schwer. Sie wurde in das Klinikum Fulda eingeliefert. Es entstand Sachschaden von circa 12.000 Euro.

