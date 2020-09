Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Polizeistationen Barnstorf und Stuhr mit neuer Telefonnummer - Diebstähle von Friedhöfen in Sulingen ---

Diepholz (ots)

Landkreis - Polizeistationen erhalten neue Telefonnummer

Nachdem bereits mehrere Polizeistationen in den letzten Wochen neue Telefonnummern erhalten haben, sind nun die Polizeistationen Barnstorf und Stuhr an der Reihe. Ab sofort sind die Polizeistation Stuhr unter 0421 / 4270790 Polizeistation Barnstorf unter 05442 / 840770 zu erreichen. Die alten Telefonnummern werden in den nächsten Tagen deaktiviert.

Sulingen - Einbrüche / Diebstähle von Friedhöfen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben unbekannte Täter auf zwei Friedhöfen die Lager für Gartengeräte und Arbeitsmaschinen aufgebrochen. Sie entwendeten vom evangelischen Friedhof und vom städtischen Friedhof Heckenscheren, Motorsägen, Bohrhammer und Ladegeräte. Der Schaden wird auf über 2000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Kirchdorf - "Lügen haben kurze Beine"

Am Mittwoch gegen 14.20 Uhr geriet eine 31-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw auf der Barenburger Straße von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und überfuhr einen Leitpfosten. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sie sich von der Unfallstelle. Kurze Zeit später, gegen 14.45 Uhr, rief sie die Polizei und wollte eine Verkehrsunfallflucht zu ihrem Nachteil anzeigen. Ein Unbekannter hätte ihren Pkw beschädigt. Eine genauere Überprüfung des Sachverhaltes brachte dann die Wahrheit ans Licht. Die 31-jährige Fahrerin stand unter Alkoholeinfluss, ein Test der Atemluft ergab eine Konzentration von über 1,7 Promille. Die Unfallflucht wollte die 31-Jährige nur anzeigen, um ihren Unfall zu vertuschen. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein abgenommen. Eine strafrechtliche Verarbeitung des Sachverhaltes folgt noch.

Stuhr - Kradfahrer leicht verletzt

Ein 19-jähriger Kradfahrer wurde gestern bei einem Verkehrsunfall auf der Delmenhorster Straße (B 322) leicht verletzt. Auf der Fahrt in Richtung Delmenhorst geriet der 19-Jährige in einer Rechtskurve, vermutlich aufgrund nicht angepaßter Geschwindigkeit, nach links vor der Fahrbahn ab. Er stürzte und rutschte in den Seitenraum. Mit leichten Verletzungen wurde der 19-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf ca. 10000 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Gissing

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell