POL-PDLD: B9 - Reifen sucht Autotransporter

Schwegenheim (ots)

Nicht schlecht staunte eine 35-jährige Frau am Donnerstagmorgen, als sie gegen 07 Uhr mit ihrem PKW auf der B9 in Fahrtrichtung Speyer fuhr. Auf Höhe des Tankhofs Schwegenheim verlor ein vor ihr fahrender Autotransporter einen Reifen, der dann durch die Frontscheibe ihres Fahrzeugs flog. Wie durch ein Wunder wurde die Frau dabei nur leicht durch herumfliegende Glassplitter verletzt. Der LKW-Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Eine durchgeführte Fahndung verlief erfolglos. Bislang gibt es keine weiteren Hinweise auf den Autotransporter. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Hinweise auf den LKW geben? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim.presse@polizei.rlp.de an.

