Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Asendorf-Graue - Schwerer Verkehrsunfall

Polizei sucht Unfallzeugin ---

Diepholz (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall am heutigen Mittwoch gegen 09.30 Uhr wurde ein 59-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Ein Müll-Lkw stand auf der Bundesstraße 6 in Graue auf der Fahrbahn, um Mülltonnen zu leeren. Ein nachfolgender Transporter erkannte den Müllwagen und wollte ihn überholen. Im gleichen Moment setzte ein Kradfahrer zum Überholen des Transporters an. Nahezu ungebremst ist der Kradfahrer auf den Transporter aufgefahren und dieser seitlich mit dem Müllwagen kollidiert. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. An den drei Fahrzeugen entstand ein hoher Sachschaden. Die Polizei sucht eine Unfallzeugin, die mit zwei kleinen Kindern unterwegs war. Sie wird gebeten, sich bei der Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, zu melden.

