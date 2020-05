Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Iveco Mietwagen gestohlen - Transporter in Darmstadt samt Diebesgut sichergestellt

Dormagen (ots)

Am frühen Samstagmorgen (09.05.) stahlen bislang unbekannte Täter einen weißen Transporter des Herstellers Iveco.

Der Wagen einer Autovermietung war zur Tatzeit, gegen 02:25 Uhr, im Gewerbegebiet Top West auf der Mathias-Giesen-Straße abgestellt gewesen. Die bislang noch unbekannten Täter hatten zuvor einen Bürocontainer der betroffenen Firma aufgebrochen und dort, neben den Schlüsseln für den LKW, auch Bargeld mitgehen lassen.

Eine Fahndung nach dem Auto verlief bereits erfolgreich. Der Iveco Transporter konnte noch am gleichen Vormittag (09.05.) in Darmstadt sichergestellt werden, die Spurenauswertung dauert an.

Im Auto stellte die Polizei Diebesgut sicher. Darunter befand sich unter anderem ein E-Bike, welches nachweislich aus einem weiteren Einbruch, in der gleichen Nacht (09.05.), in einen Fahrradhandel an der Kieler Straße stammt. Geprüft wird zudem, ob die unbekannten Täter auch für einen versuchten Einbruch, im selben Zeitraum, in einen Discounter an der Mathias-Giesen-Straße in Betracht kommen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Zeugen, die Hinweise zu den geschilderten Taten geben können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 14 in Neuss unter der Telefonnummer 02131 300-0.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell