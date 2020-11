Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zeugen gesucht für Sachbeschädigung an PKW, Alkoholisierter Autofahrer ohne Führerschein, Verkehrsunfall mit zwei Verletzten, Einbruch in Einfamilienhaus

LK OsterholzLK Osterholz (ots)

LK Osterholz Zeugen gesucht für Sachbeschädigung an PKW Lilienthal. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es im Lilienthaler Ortsteil Trupermoor zu mehreren Sachbeschädigungen an Autos gekommen. Zur genauen Schadenshöhe kann die Polizei noch keine Angaben machen, da davon auszugehen ist, dass noch nicht alle Taten angezeigt worden sind. Geschädigte, die sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, dies zu tun und ihren Schaden entsprechend aktenkundig zu machen. Ebenso bittet die Polizeistation Lilienthal darum, dass mögliche Zeugen ihre Beobachtungen den Beamten unter der Tel.: 04298 46566-0 mitteilen.

Alkoholisierter Autofahrer ohne Führerschein Lilienthal. In der Straße Scheeren fiel einer Streifenbesatzung am frühen Sonntagmorgen ein Pkw in auffälliger Fahrweise auf. Bei der Kontrolle des 37-jährigen Fahrers stellten die Beamten fest, dass der Mann vor Fahrtantritt Alkohol getrunken hatte. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Auf ihn kam in der Folge eine Blutentnahme und die Einleitung von Strafverfahren zu.

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten Worpswede. Zwei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall auf der Wörpedahler Straße am Sonntag leicht verletzt. Eine Familie war gegen 16:30 Uhr mit ihrem VW Caddy auf der Straße unterwegs in Richtung Worpswede, als der PKW aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und mit einem Straßenbaum kollidierte. Hierbei wurden der Fahrer und die Beifahrerin leicht verletzt. Zwei auf der Rücksitzbank sitzende Kinder überstanden den Unfall zum Glück unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus Schwanewede. Ein versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus ereignete sich Samstagabend im Oltmannskamp in Schwanewede. Zwischen 20 und 22 Uhr wurde von Unbekannten eine gläserne Balkontür zerschmettert. Hierbei dürfte es auch zu einem klirrenden Geräusch gekommen sein. Der oder die Täter sahen dann vermutlich aufgrund der Anwesenheit der Hausbewohner von einer weiteren Tatausführung ab. Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, mögen sich bitte bei der Polizeistation Schwanewede unter der Telefonnr.: 04209-918650 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlickeitsarbeit

Anika Wrede



Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell