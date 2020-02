Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Ergänzende Informationen zur Meldung "Florstadt: Körperverletzungen im Rahmen des Rosenmontagsballes" vom 26. Februar, 18:09 Uhr:

Friedberg (ots)

Zwischenzeitlich wurden weitere Einzelheiten bezüglich der Verletzungen des 19-Jährigen bekannt:

Am Dienstag (25. Februar) machte sich ein 19-jähriger aus dem Wetteraukreis im Anschluss an den Rosenmontagsball in Ober-Florstadt gegen 00:45 Uhr zu Fuß auf den Weg zum nahegelegenen Parkplatz des Aldi-Marktes. Dort traf er nach derzeitigem Kenntnisstand auf zwei verbal in Streit geratene Gruppen von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen. Beim Versuch zu schlichten, versetzte ihm eine männliche Person demnach mehrere Schläge gegen den Kopf, woraufhin der Geschädigte zu Boden stürzte. Am Boden liegend wurde weiter auf ihn eingeprügelt.

Die Gruppe um den Täter fuhr schließlich mit einem Auto davon, bei welchem es sich um einen Audi handeln könnte.

Der Geschädigte musste aufgrund seiner nicht unerheblichen Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel: 06031 / 6010 in Verbindung zu setzen.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell