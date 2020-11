POL-VER: Diebstahl von Autoteilen; Kind bei Unfall leicht verletzt

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Diebstahl von Autoteilen Schwanewede. Bislang Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Garage in der Breslauer Straße eingebrochen. Nach dem gewaltsamen Eindringen in die Garage wurden von dem oder den Tätern mehrere Teile eines dort geparkten BMW abmontiert. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Mögliche Zeugen der Tat mögen sich bitte unter der Tel.: 04209 918650 bei der Polizeistation Schwanewede melden.

Kind bei Unfall leicht verletzt Ritterhude. Ein 10-jähriges Kind wurde bei einem Verkehrsunfall auf der Hegelstraße leicht verletzt. Das Mädchen fuhr mit ihrem Fahrrad in Richtung Osterholz, als ein Autofahrer sie nach rechts auf die Riesstraße einfahrend übersah. Bei dem Zusammenstoß mit dem Auto wurde das Kind leicht verletzt.

