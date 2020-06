Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200625.2 Meldorf: Kia Picanto gesucht!

Meldorf (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am 19. Juni 2020 in Meldorf zugetragen hat, sucht die Polizei nach dem Fahrer eines KIAs, der für den entstandenen Schaden verantwortlich gewesen sein dürfte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen beschädigte ein unbekannter Autofahrer in den Abendstunden des vergangenen Freitags in der Österstraße in Höhe der Hausnummer 14 ein Verkehrszeichen. Anhand der am Ort zurückgebliebenen Fahrzeugteile ließ sich ermitteln, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen KIA Picanto gehandelt haben müsste.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder die Hinweise auf den KIA oder seinen Fahrer geben können. Sie sollten sich in Meldorf unter der Telefonnummer 04832 / 20350 melden.

Merle Neufeld

