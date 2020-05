Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200520-5: Autofahrerin erfasste Fahrradfahrer am Kreisverkehr - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine 37-jährige Frau hat am Dienstag (19. Mai) einen Fahrradfahrer übersehen.

Die Wesselingerin fuhr mit ihrem Auto am Dienstagabend um 17:30 Uhr auf dem Mühlenweg in Richtung des Kreisverkehrs Mühlenweg/Hubertusstraße. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah sie einen 53-jährigen Fahrradfahrer, welcher den Mühlenweg über eine Radfahrerfurt querte. Der Mann stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte den 53-Jährigen in eine Universitätsklinik. (sk)

