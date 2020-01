Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Scherben nach Unfall auf der Straße

Freiburg (ots)

Am Dienstag, den 22.01.2020, gegen 16.40 Uhr, befuhr ein Lkw mit Autoanhänger die B 294, in Richtung Freiburg. In Höhe der Abfahrt Waldkirch-Ost musste er verkehrsbedingt abbremsen, der Fahrer des nächsten von hinten kommenden Pkw bemerkte dies offenbar zu spät. Er fuhr auf den vor ihm stehenden Anhänger auf, welcher mit Altglas beladen war und bei dem Unfall einen Totalschaden erlitt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, jedoch dauerte die Räumung der Unfallstelle länger als gewohnt, da das Altglas über die Fahrbahn verstreut wurde.

sk

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Sebastian Kramer

Telefon: 0761 / 882 - 1022

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell