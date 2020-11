POL-VER: ++ Zigarettenautomaten geplündert ++ Aufmerksame Zeugen - Polizei fasst tatverdächtige Randalierer ++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Zigarettenautomaten geplündert

Langwedel. Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Mittwoch zwei Zigarettenautomaten gewaltsam geöffnet. An den Straßen Am Schlagbaum sowie Am Bürgerpark hebelten sie jeweils die Gehäuse der Automaten auf, woraufhin sie diverse Zigarettenschachteln sowie Bargeld erlangen konnten. Die Polizeistation Langwedel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04232/934910 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Aufmerksame Zeugen - Polizei fasst tatverdächtige Randalierer

Worpswede. Zunächst unbekannte Täter sind am Mittwochabend gegen 22 Uhr durch Vandalismus im Ortskern aufgefallen. Anwohner nahmen den Lärm wahr und verständigten daraufhin die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen nach den Tätern, die Zeugen zufolge mit Fahrrädern unterwegs waren, fahndeten. Die Hinweise der aufmerksamen Zeugen sowie weitere Ermittlungen am Abend führten die Beamten auf die Spur zweier Jugendlicher sowie eines jungen Heranwachsenden. Das Trio wird verdächtigt, zwei Scheiben eines Verbrauchermarktes an der Osterweder Straße durch Steinwürfe beschädigt sowie Blumentöpfe eines Cafés an der Bergstraße umgetreten und zerstört zu haben. Das Polizeikommissariat Osterholz hat nun die Ermittlungen übernommen. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden.

