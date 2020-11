Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Wohnmobil entwendet; Kleintransporter angegangen; Einbruch in Firmenbüro

LK Verden

Wohnmobil entwendet Verden. Ein Wohnmobil ist Anfang der Woche in Verden entwendet worden. Das Fahrzeug war in der Straße "Im Orth" an der Ecke zum Wiesengrund geparkt. Der Eigentümer hat Montagabend gegen 21 Uhr das letzte Mal gesehen, dass das Fahrzeug noch dort stand. Dienstagmittag bemerkte er dann den Diebstahl. Bei dem entwendeten Wohnmobil handelt es sich um ein drei Jahre altes Modell der Marke Fiat. Zugelassen ist es mit dem amtlichen Kennzeichen VER-KA 4. Der Aufbau hat als Grundfarbe weiß und ist an manchen Stellen mit grau abgesetzt. Man kann es als sogenanntes teilintegriertes Wohnmobil bezeichnet. Personen, die während des Tatzeitraumes verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst Hinweise zum Verbleib des entwendeten Wohnmobils machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Verden unter der Tel.: 04231-8060

Kleintransporter angegangen Ottersberg. Unbekannte versuchten am Dienstag in Ottersberg ein Auto aufzubrechen. Der Kleintransporter war in der Straße Am Mühlenberg abgestellt. Ereignet haben muss sich die Tat zwischen 18:30 Uhr und 20:30 Uhr. Der oder die unbekannten Täter beschädigten die Scheibe der seitlichen Schiebetür und sahen dann aber von einer weiteren Tatausführung ab. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, möge sich bitte bei der Polizeistation Ottersberg unter der 04205-315810 melden.

Einbruch in Firmenbüro Ottersberg. In der Nacht von Montag auf Dienstag stiegen bislang Unbekannte in ein Firmenbüro im Schwarzen Weg ein. Hierzu wurde eine Fensterscheibe zerstört. Der oder die Täter konnten anschließend unerkannt flüchten. Zur genauen Höhe des Schadens können noch keine Angaben gemacht werden. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeistation Ottersberg unter der Tel.: 04205-315810 zu melden.

