Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Verkehrskontrollen mit Zielrichtung Fahrzeugtuning und Auto-Poser

Karlsruhe (ots)

In der Nacht zum Samstag führten Beamte des Polizeireviers Bruchsal in der Kammerforststraße eine Großkontrolle mit der Zielrichtung Auto-Posing und Fahrzeugtuning durch. Sie wurden unterstützt durch Beamtinnen und Beamte der Verkehrspolizei, des Polizeireviers Karlsruhe Marktplatz, des Polizeipräsidiums Einsatz und der freiwilligen Feuerwehr Bruchsal. Weiterhin waren Vertreter des Landratsamtes, der Stadt Bruchsal und ein Sachverständiger an der Kontrollstelle anwesend. Zwischen 22.30 Uhr und 02.30 Uhr wurden insgesamt 48 Fahrzeuge unter die Lupe genommen. An 12 Pkw wurden technische Veränderungen vorgenommen, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Bei acht Fahrzeugen waren die Mängel derart gravierend, dass die Weiterfahrt untersagt werden musste. Die Pkw wurden abgeschleppt und sichergestellt. Bei einem Fahrer ergaben sich Verdachtsmomente auf eine Urkundenfälschung. In einem vorgelegten TÜV-Bericht waren Eintragungen verändert worden. Wegen technischer Mängel wurden weiterhin 16 Mängelberichte ausgestellt und 12 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. An den Kontrollen waren mehr als 50 Beamtinnen und Beamte beteiligt.

Dieter Werner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell