POL-KA: (KA) Pfinztal - Dieb stiehlt Bargeld von Fußballern

Während eines Fußballspiels in Kleinsteinbach hat ein Dieb am Samstagnachmittag die Geldbeutel mehrerer Spieler durchsucht und Bargeld daraus gestohlen.

Die Fußballer hatten ihre Geldbörsen während des Spiels in einer Schublade im Klubhaus gesammelt, was der Dieb offensichtlich mitbekommen hatte. Kurz nach 16.00 Uhr nutzte er dann einen unbeobachteten Moment und öffnete die unverschlossene Schublade. Aus mehreren Geldbeuteln stahl er dann Bargeld und konnte sich zunächst unerkannt entfernen. Eine Überwachungskamera im Klubhaus hat den Dieb bei seiner Tat gefilmt. Weitere Ermittlungen hierzu dauern an.

