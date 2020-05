Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nieder-Olm - Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Motorrad

Donnerstag, 21.05.2020, 18:50 Uhr Am vergangenen Donnerstagabend kommt es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 18-Jährigen Fußgänger und einem 20-Jährigen Motorradfahrer auf der L432. Demnach befährt der Motorradfahrer die Landstraße in Richtung Saulheim, als der Fußgänger von einem Feld kommend die Landstraße überquert. Es kommt zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden. Dabei wird der Fußgänger schwer und der Motorradfahrer leicht verletzt. Beide werden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Die L432 ist an diesem Tag bis 22 Uhr gesperrt.

