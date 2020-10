Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Katalysator eines BMW abgetrennt und entwendet

Lemberg (ots)

Unbekannte Täter trennten an einem in der Einfahrt des Anwesens Glashütter Straße 48 abgestellten 3er BMW den Katalysator ab und entwendeten diesen. Die Tat muss sich irgendwann in den vergangenen 3 Wochen ereignet haben. Möglicherweise kommt der vergangene Samstag in Betracht. Ob ein Zusammenhang zu der Katalysator-Diebstahlsserie in der vergangenen Woche im Bereich Adlerstraße in Pirmasens besteht, dort waren ausschließlich Pkw vom Typ Opel Astra betroffen, steht nicht fest. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

