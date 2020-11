Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung nach Verkehrsunfall

LK VerdenLK Verden (ots)

Am Freitag gegen 14.00 Uhr kam es im Bereich Ottersberg, Eckstever Weg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Ottersberger kam alleinbeteiligt aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Pkw von der Straße ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der Fahrer wurde eingeklemmt, durch Rettungskräfte befreit und schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10000 Euro

